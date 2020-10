KATKEND ⟩ «Rääkige inimestele neist endist ja nad kuulavad teid tundide viisi»

Autor annab lugejale aegumatuid ja universaalseid soovitusi inimsuhete rägastikus õige tee leidmiseks. Loe raamatust katkendit, mis räägib inimeste innustamisest.

Kuidas inimesi innustada?

Pete Barlow oli mu vana sõber. Pete’il oli grupp õpetatud koeri ja ponisid ning ta rändas nendega koos tsirkuse ja varieteetteatritega. Mulle meeldis, et sel hetkel, kui koer tegi väiksegi edusammu, patsutas ja kiitus Pete teda, andis talle liha ja tegi sellest suure numbri.

Selles pole midagi uut. Dresseerijad on sajandite jooksul seda taktikat kasutanud.

Miks küll, imestasin ma, ei kasuta me inimesi õpetades samu teid nagu koeri õpetades? Miks me ei kasuta piitsa asemel präänikut? Miks me halvustamise asemel ei kiida? Kiitkem pisematki edusammu! See innustab veel enam pingutama!

Oma raamatus «Mul pole palju, lapsuke, kuid oled kõik, mis mul on» kirjutab psühholoog Jess Lair: «Kiitus on nagu päikesekiir, mis soojendab inimese hinge: ilma selleta ei suuda me õitseda ega kasvada. Ja ometigi, paljud meist on alati valmis teiste suhtes kasutama külma arvustamise tuult, me oleme kuidagi tõrksad andma oma kaaslastele kiituse sooja päikesepaistet.»

Ma võin vaadata tagasi oma elule ja näha, kuidas mõned kiidusõnad on otsustavalt kogu mu tulevikku muutnud. Kas saate teie oma elu kohta sama öelda? Ajalugu on küllastatud löövate näidetega kiituse imelisest nõiavõimust.

Aastate eest töötas üks kümneaastane poisike Napoli vabrikus. Ta igatses saada lauljaks, kuid tema esimene õpetaja oli võtnud talt julguse. «Ei saa sinust lauljat,» ütles õpetaja. «Sul pole üldse häält. Sa ulud nagu tuul aknaluukide vahel.»

Aga poisi ema, vaene talunaine, kallistas poega, kiitis teda ning ütles, et ta teab, et poisil on hääl ning tema hääl on järjest arenenud. Naine käis paljajalu, et säästa raha poja laulutundideks. Tolle talunaise kiitus ja julgustus andsid poisi elule uue suuna. Tema nimi on Enrico Caruso ja temast sai oma aja suurim ja kuulsaim ooperilaulja.