Müügiala elav legend: liiga palju ei ole elus võimalik tegutseda, liiga vähe on

Neljas tegutsemisliik on kindlasti kõige edukam tööriist, mida olen elus kasutanud. See on toonud mulle palju rohkem edu kui miski muu. Kui minult küsitaks, mis on see üksainus asi, mis on mu elu kõige rohkem muutnud, siis vastus on: pöörane tegutsemine. Isegi kui mul polnud õrna aimugi, mida teen, astusin edasi ja tegutsesin agaralt. Kinnisvara ostuks laenu saamiseks läksin alati kolme-nelja laenupakkuja juurde. Kinnisvara ostmise puhul tegin pakkumised alati rohkem kui ühe peale. Oma pidudele kutsun alati palju inimesi ja saadan neile ka korduskutsed. Kui kutsed on saadetud, helistan nad läbi ja teen seda nii kaua, kuni olen kindel, et tuleb vägev pidu. Väikesed peod mulle ei meeldi. Meeldivad suured ja lärmakad. Pigem liiga palju rahvast kui liiga vähe. Kas oled kuulnud ütlust: «Tee suurelt või ära tee üldse»? Mina ütlen: «Tegutse aktiivselt, mitte passiivselt!»