Hal Elrod: vabasta oma läbikukkumishirm

Kui mõistad eesmärgi tõelist mõtet ja võtad selle omaks, taipad ka, et äpardumishirm on asjatu, sest sa ei saa läbi kukkuda. See, kelleks saad, on alati palju tähtsam kui see, mida teed, ehkki iroonilisel kombel määrab just see, mida teed, selle, kelleks saad. Kuni säilitad iga eesmärgi puhul vankumatu usu ning pingutad erakordselt, sõltumata tulemustest, õpid, arened ja saad alati võimekamaks kui enne. Ning su tulevikuplaanid, sealhulgas need, mida sa veel ettegi ei kujuta, kannavad vilja.

Lisan veel, et see ei tähenda, nagu ei kohtaks sa eesmärgi poole liikudes ühetegi takistust. Väidan aga ka, et sa ei tohiks käega lüüa,kui tõenäosus sihile jõuda on väike. Pidin sõna otseses mõttes viimase hetkeni pingutama, et eesmärki täita. Ka mu kolleegid, kes imede valemit proovisid, kogesid sama. Nende ime sündis viimasel nädalal... viimasel päeval... isegi viimasel tunnil. Ma ei tea, miks, kuid see paistab alati nii olevat. Ikka ja jälle kogen, et universum paneks meie meelekindluse eesmärke saavutada justkui proovile. Enamik annab poolel teel alla ning ainult vähesed, kes usuvad vankumatult ning pingutavad erakordselt viimase võimaliku hetkeni, näevad imesid sündimas. Viimased hetked on määrava tähtsusega ning tõstsid mu ettekujutuse sellest, mida suudan luua, täiesti uuele tasemele. See, kui sa ei jõua viimseni pingutamisest hoolimata sihile, on hoopis midagi muud kui vanduda alla hetkel, mil sihile jõudmine osutub ebatõenäoliseks, sest tegelikkuses ei saavuta keegi alati kõiki eesmärke. Isegi mitte imetegijad.