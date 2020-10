KATKEND ⟩ «Inimeste kurbus ongi põhjus, miks koerad olemas on»

W. Bruce Cameron, «Koera lubadus». FOTO: Kirjastus Pegasus

Bailey teab kindlalt üht: kõik koerad, kes pakuvad tingimusteta armastust, nagu tema ise, lähevad taevasse. Aga enne kui Bailey rahus puhata saab, vajab tema abi üks perekond – perekond, mis on purunemise äärel. Bailey teab, et selle pere aitamine tähendab, et ta ei mäletaks enam oma eelmisi elusid ega teisi peresid, kellega ta on kohtunud ja keda armastanud. Aga mõnikord on hädasolijate aitamine auhind iseenesest. Seekord ühineb Baileyga Lacey, teine väga eriline koer, kes aitab Baileyl mitme elukaare jooksul oma lubadust täita.

Eesti lugejatelegi armsaks saanud W. Bruce Cameroni sügavalt tundelises ja kaunilt jutustatud romaanis «Koera lubadus» jätkub tubli koera Bailey lugu, mis algas «Koera elu mõttes» ja läks edasi «Koera teekonnas». See liigutav raamat kõnetab kõiki koeraomanikke, kes teavad, et nende lemmikloomad on saadetud neile põhjusega ja nende armastusel on vägi parandada kõik haavad.

***

Minu nimi on Bailey. Mul on olnud palju nimesid ja palju elusid, aga praegu kutsutakse mind Baileyks. See on hea nimi. Ma olen tubli koer.

Ma olen elanud paljudes kohtades ja nendest kõige toredam oli talu – kuni ma jõudsin siia. Sellel paigal ei ole nime, aga siin on kuldsed rannad, millel ringi joosta, ning veatult lõugade vahele istuvad kepid ja pallid, ja piuksuvad mänguasjad, ja siin on kõik, kes on mind kunagi armastanud – ja nad kõik armastavad mind ikka veel. Peale selle on siin loomulikult palju-palju koeri, sest ilma nendeta ei oleks see paik täiuslik.

Mind armastavad nii paljud inimesed, sest ma olen elanud palju elusid paljude eri nimedega. Olen olnud Toby ja Molly ja Ellie ja Max, ma olen olnud Semu ja ma olen olnud Bailey. Iga nimega kaasnes erineva eesmärgiga elu. Minu praegune eesmärk on lihtne: olla koos oma inimestega ja neid armastada. Võib-olla on see olnud minu ülim eesmärk algusest peale.

Siin ei ole valu, ainult rõõm, mis tekib siis, kui ollakse armastusest ümbritsetud.

Miski ei mõõtnud aega ja see möödus tüünelt, kuni minu poiss Ethan ja minu tüdruk CJ minuga rääkima tulid. CJ on Ethani laps. Kui nad välja ilmusid, tõusin tähelepanelikult istuma, sest kõigist inimestest, kellest ma kunagi hoolinud olen, oli neil kahel minu elus kõige tähtsam roll, ja neil oli selline hoiak, nagu inimestel on siis, kui nad tahavad, et koer midagi teeks.

«Tere, Bailey, sa tubli koer,» tervitas Ethan mind. CJ silus mu karva.

Hetkeks või paariks me lihtsalt jagasime üksteisega oma armastust.