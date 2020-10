LUULEKATKEND ⟩ Ilmus Ilya Kaminsky luulekogu «Kurtide vabariik»

Ilya Kaminsky (sündinud 1977) on Ukrainast pärit Ameerika luuletaja, kelle teisest autorikogust «Kurtide vabariik» kujunes 2019. aasta üks enim tähelepanu pälvinud luuleteoseid ingliskeelses luuleruumis.

Luulekogusse koondatud enamjaolt lüürilise alatooniga luuletused jutustavad loo okupeeritud Vassenka linnast. Sõjavägi tapab nukuetenduse ajal kurdi poisi, kes ei kuule seersandi käsklust, mispeale linnarahvas otsustab ühiselt loobuda kuulmisest ja valida vaikimise. Nõnda on luulekogus korraga vaatluse all poliitiline vastupanu ning armastus, intiimsus ja ühtehoidmine sõja ajal, keele ja vaikimise roll välise surve all.