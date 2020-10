LASTERAAMAT ⟩ Lugu sellest, kui kaugele võib loodust ja loomi kaitstes minna

Marta vaatas õudusega papsi toimetamist pealt, kuivõrd need polnud sugugi esimesed asjad, mis nende kodust mujale rändasid. Alustuseks andis paps ära oma plaadikogu ja ütles selgituseks, et kasvas tollest muusikast juba ammu välja. Marta arust nägi ta täpselt sama pikk ja kõhn välja nagu alati, kuigi rääkis ise mingist müstilisest kasvamisest.

Too salapärane kasvamine sundis teda ka paljudest riietest ja jalanõudest loobuma. Ning suuskadest, mis läksid ühele lastekodupoisile, ja kamina jaoks varutud tellistest, mis anti usklike uuele kogudusemajale. Vähe sellest – kui tal hakkasid enda asjad otsa saama, asus ta Marta ja tema väikese õe Luisa tubades ringi uitama. Näppis ühte ja teist ning tegi juttu, et kas neid asju ikka on vaja. Pika veenmise peale andiski Luisa hulga vanu mänguasju nende naabruses asuvale lastekodule. Paljuski seetõttu, et Luisa läks sügisel esimesse klassi ning tahtis kangesti suur välja paista.