Raamatukogu kingib 4342 lapsele raamatu

Tallinna Keskraamatukogu poolt 2007. aastal algatatud raamatu kinkimise projekti eesmärgiks on tagada, et lapsed on esimeses klassis õppimise ajal koos õpetajaga läbi käinud tee koolist raamatukokku ning koos on õpitud tundma raamatukogu teenuseid. Sel sügisel palume esimeste klasside õpetajatel oma lähima raamatukoguga kokku leppida, kuidas raamatute üleandmine läbi viia. Õpilased on oodatud raamatukogudesse, raamatukoguhoidaja saab tulla raamatutega kooli külla või toimetada raamatud kooli ning tutvustada raamatut ja raamatukoguteenuseid veebi teel.

«Kade lehm ja tige lumehang» on Markus Saksatammele iseloomulikult humoorikas ja fantaasiarohke. Autori sõnul sai ta innustust Eno Raua koostatud ja 1969. aastal ilmunud lasteraamatust «Kirju-Mirju» ning nii said raamatukaante vahele samamoodi luuletused ja lühikesed lood. Katrin Erlichi illustratsioonid on detailirohked ja mängulised ning pakuvad lugemise kõrval samavõrra avastamisrõõmu. Raamatut saab laenata Keskraamatukogu raamatukogudest ning lugeda ka e-raamatuna Lastelehel või e-raamatukogus Overdrive.

Alates 2007. aastast on Tallinna Keskraamatukogu igal aastal kirjastanud ühe uue lasteraamatu, mille saavad kingiks kõik Tallinna munitsipaal-, riigi- ja erakoolide õpilased sõltumata koolis kasutatavast õppekeelest. Nii on I klassi kinkeraamatute sarjas varasemalt ilmunud «Tohuvabohu» (autor Kadri Hinrikus, illustreerija Anne Pikkov), «Kooliraamat» (autor Indrek Koff, illustreerija Marja-Liisa Plats), «Härra Klaasi pöörane muuseum» (autor Kairi Look, illustreerija Marge Nelk), «Kuukassi koerused kosmoses» (Joonas Sildre, Elina Sildre), «Kõik on kõige targemad» (autor Contra, illustreerija Ulla Saar), «Armando» (autor Mika Keränen, illustreerija Kertu Sillaste), «Suvevaheaeg koolis» (autor Kätlin Vainola, illustreerija Kertu Sillaste), Jaanus Vaiksoo «Onu Heino väike pere» (autor Jaanus Vaiksoo, illustreerija Kertu Sillaste), «Väike puu ja rändur kuu» (autor Ülle Kütsen, illustreerija Kertu Sillaste). Sarjas on välja antud ka kolm laste omaloomingut sisaldavat raamatut «Omad jutud». Sarjas ilmunud raamatuid saab lugeda Lastelehelt.