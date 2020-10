Kümme raamatusoovitust pikkadeks sügisõhtuteks

Enam kui 90 protsenti teadlikult kaalu langetanud inimestest võtab keskmiselt viie aasta jooksul jälle juurde ja saab kõik kaotatud kilod tagasi. Enamgi veel, tervelt 66 protsenti kaalulangetajatest võtab juurde rohkem, kui nad algselt kaalus maha võtsid. Kui dieedipidamine on ilmselgelt nii mõttetu, miks sellest siis ikkagi on kujunenud niisugune kinnismõte? Christy Harrison võtab oma raamatus «Antidieet» põhjalikult vaatluse alla kaalulangetamise ja sellest kasu lõikava multimiljardeid teeniva dieeditööstuse, paljastades võtted, mida see kasutab inimestelt aja, raha, tervise ja õnne röövimiseks.

1962. aastal laenas äsja ärikooli lõpetanud Phil Knight oma isalt 50 dollarit ja lõi ettevõtte, millel oli lihtne missioon: importida Jaapanist hea kvaliteedi ja soodsa hinnaga spordijalatseid. Oma laimirohelise Plymouth Valianti pakiruumist müüs Knight esimesel aastal 8000 dollari eest jalavarje. Praegu on Nike aastakäive kuni 30 miljardit dollarit. Idufirmade ajastul on Nike kõikide idufirmade eeskuju ja nn vuhhist (Nike logo) on saanud revolutsiooniline, üle maailma tuntud ikoon, mis on üks levinumaid ja äratuntavamaid sümboleid.

Nike’i asutaja ja tegevjuht Phil Knight räägib raamatus «Jala jälg. Nike algust meenutab selle looja Phil Knight» esimest korda vähetuntud loo ettevõtte alguspäevist kuni selle arenemiseni maailma üheks kultuslikumaks, uuenduslikumaks ja tulusamaks kaubamärgiks.

Ina May Gaskin ei ole ainult Ameerika, vaid kogu maailma kõige kuulsam ämmaemand! Tema välja antud raamatus «Loomuliku sünnituse teejuht» leiab ka staažika Eesti ämmaemanda Ingrid Kaoküla kommentaarid. Raaamatust saab teadmisi enese, oma keha ja võimete kohta sünnitamisel. Autor juhendab naisi läbi sünnitusabis kasutatavate tehnoloogiate labürindi ning näitab neile teed arukate otsuste ja teadlike valikute suunas.

Dale Carnegie kirjutatud raamat «Kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi?» on maailma mõjukaimate raamatute topis 19. kohal ning see on ainulaadne raamat, mis annab aegumatuid ja universaalseid soovitusi inimsuhete rägastikus õige tee leidmiseks. «Rääkige inimestele neist endist ja nad kuulavad tundide viisi,» kirjutab Dale Carnegie oma raamatus.

Kui kaotame ühel päeval töö või paiskab mõni keeruline olukord meie elu segi, on üks põhilisi oskusi muuta oma suhtumist. Ja kuigi tundeid hetkega muuta me enamasti ei suuda, oleme võimelised kohe muutma oma tegusid. Muutes tegusid, muudame vältimatult ka tundeid. Tuntud autor Dale Carnegie räägib oma raamatus «Lõpeta muretsemine ja hakka elama» soovitustest, kuidas igapäevaeluga toime tulla ning lõpetada muretsemine.