Allan Keian esitleb uut kaasaegset noorteromaani «Instagrami identiteet»

Eliitkoolis õppiv 18-aastane Jonathan elab unistuste elu. End sõprade, kooli ja tähtsaima hobi vahel jagava noore kunstnikuhinge suurimaks kutsumuseks on saanud just fotograafia, millega ta äsja valmis saanud stuudios praktiliselt igal õhtul kätt harjutab.

38-aastane programmeerija on jõudnud eneseteostuseni, millest enamik unistab. Pikki aastaid krüptovaluutat kaevandades on ta viimaks jõudnud ära oodata ka oma tähetunni. Küberraha kuningas bitcoin, millesse ta sihikindlalt uskus ja kogu maise vara investeeris, kasvatas mõne kuuga kõigile ootamatult kümneid kordi väärtust ning tegi temast loetud päevadega jõuka mehe.

Koolipoisi pildid jäävad silma USA mainekas modelliagentuuris, kuhu noormees kohe casting'ule kutsutakse. New Yorki jõudnud, ei suuda ta paraku kogenud modellikütte üllatada. Pärast proovisessiooni saadetakse ta kodumaale tagasi. See paljude noorte jaoks kibe tõehetk on moemaailmas tavaline, konkurents on seal meeletu.