Pereisa müüs 21 aastat tagasi ostetud lasteraamatu kopsaka kasumiga maha

«Harry Potteri ja tarkade kivi» esmatrükke on vaid 500 ja need on fännide seas eriti ihaldusväärsed. Need sisaldavad kahte eristatavat tüpograafilist viga, mis iseloomustavad kõiki 500 esmaväljaannet. Nimelt on raamatu tagakaanel «philosopher’s» asemel kirjas «philospher’s» ning 52. leheküljel on varustuse nimekirjas kaks korda sõna «wand». Samuti on välja kirjutatud autori J. K. Rowlingi eesnimi Joanne, mis hilisemates trükkides puudub.