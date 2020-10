KATKEND ⟩ Kogupereraamat «Maximuse muhedad mõtisklused»: aega on!

Kreet Rosin-Pindmaa on välja andnud kogupereraamatu «Maximuse muhedad mõtisklused», kus on kõrvuti pandud eesti- ja võrukeelne tekst. Raamat räägib Maximusest, rõõmsameelsest Berni Alpi karjakoerast. Kuigi tema kahe karvase kõrva vahel on sageli mõni krutskiplaan varuks, jagub tal oidu ka elu üle mõtisklemiseks. Ta suhtleb külas elavate sõpradega, kelle hulka kuuluvad naabri-Pitsu, naabri-Pauka, naabri-Nessa ja tema silmarõõm naabri-Alma. Loe raamatust katkendit.