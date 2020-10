Kaks üllatavat tegurit, mis põhjustavad ja süvendavad depressiooni

Need võivad põhjustada ka latentset depressiooni või juba kujunenud latentset depressiooni süvendada. Esimest tegurit nimetab Bays ebareaalseteks ootusteks – see tähendab, et meie teadlike ja alateadlike ootuste vahel on erinevus; et meie ootused ja tegelik elu on erinevad; et meie ideaalid ja reaalsus pole vastavuses. Teine tegur on tema sõnul ülekoormatuseks. See juhtub, kui inimese tavapärased toimetulekumehhanismid on liigse surve all ja ta ei suuda nendele enam toetuda, mis omakorda põhjustab emotsionaalset endassesulgumist, mis veelgi süvendab valu.

Esimene negatiivne tegur on ebareaalsed ootused

Brandon Bays «Valgus tunneli lõpus». FOTO: Raamat

«Ilma materiaalse omanduseta, milleta meie habras heaolutunne justkui puruneks, tunneme end ebaadekvaatse ja väärtusetuna. Me arvame, et peame kõike saama, mida tahame... ja olema ikka õnnelikud, sest mõnel teisel on ju rohkem, ja see pole aus. Oleme õnnetud isegi siis, kui võidame väga suure summa, hakkame rohkem teenima või saame päranduse, sest meie isusid pole võimalik rahuldada, oleme nagu narkomaanid, kes tahavad aina enam ja enam,» kirjutab Bays. «Meie rikastes privilegeeritud ühiskondades on meil märkimisväärselt suured ootused, mis lahknevad selles, milline on meie tegelik elu. Ja see ootuste lahknevus toidabki meie depressiooni.»

Bays soovitab mõelda hetkeks kaasaegse massimeedia rollile, kuidas see loob ja kujundab mitte üksnes eeskujusid, vaid suures osas kogu meie reaalsustaju. Telesaated, arvutimaailm ja raadiosaated, ilusa värvilise kujundusega ajakirjad, dramaatilised ja emotsionaalselt laetud filmid - kõik need pommitavad meid ahvatlevate sisendustega, et vajame neid kõikvõimalikke tooteid, et olla «enamat», saada tervikuks.

Kaasaegse eneseabi peamised vead

Depressiooni leviku eest vastutab osaliselt Baysi sõnul ka kaasaegse eneseabi ja vaimse arengu «tööstus», sest eluterve positiivsus on iseenesest küll hea, aga positiivsuse teesklemine võib pigem kahju teha. «Seega, kuigi ma tunnistan, et korduvatel negatiivsetel mõtetel on potentsiaalselt depressiooni põhjustav mõju, tean ma ka seda, et selleks, et neid negatiivseid mõtteid muuta, on eelkõige vaja kõrvaldada nende tekkepõhjus,» toob ta välja.

Bays selgitab, et kui oleme valmis ja suudame töötada sellel sügavamal tasandil, alles siis saab negatiivsuse põhjustaja ja probleemistik lahenduse. Seejärel esile kerkiv loomulik positiivsus on meile hea väga mitmel põhjusel – see muudab meid helgemaks, tõstab tuju, annab energiat ja laseb meie loomulikul loovusel ning entusiasmil igapäevaselt vabalt voolata.

Teine kaasaegsete eneseabiraamatute häda peitub selles, et tegelikult ei tee meid õnnelikuks miski, mida peame otsima väljastpoolt. Isegi kui suudame end veenda, et need soovide kujustamise meetodid, kus üritame oma täiuslikult disainitud elu ette kujutades seda reaalsuseks manada, töötavad, jääb faktiks ikkagi see, et mitte millegi, mida otsime väljastpoolt, ei saagi olla tõelist, kestvat väärtust.