Rahalise vabaduse eksperdi Vallo Arumäe 3 raamatusoovitust ärist ja ettevõtlusest

«Tribal Leadership: Leveraging Natural Groups to Build a Thriving Organization», Dave Logan

Iga organisatsioon koosneb hõimudest – loomulikult tekkivatest 20-150 inimese gruppidest. Seni on suutnud vaid mõned juhid oma hõimusid arendada ning nemad on vastutasuks saanud lojaalsuse, produktiivsuse ja innovatsiooni. Raamat “Tribal Leadership” näitab juhtidele, kuidas oma hõimu kultuuri üks samm korraga edasi viia. Selle tulemuseks on organisatsioon, mis õitseb iga majandusolukorra puhul.

«The E-Myth Revitited: Why Most Small Businesses Don’t Work and What to Do About It», Michael E. Gerber

Raamatu peakirjas mainitud e-müüt on ettevõtlusmüüt – müüt, et suurem osa inimesi, kes väikeettevõtte loovad, on ettevõtjad ning eeldus, et inimene, kes mõistab äri tehnilist külge, saab edukalt juhtida ettevõtet, mis seda tehnilist tööd teeb.

See bestseller murrab müüte enda äri alustamise kohta. Väikeäride konsultant ja kirjanik Michael E. Gerber jagab lugejatega oma aastatepikkust kogemust.

«Scaling Up: How a Few Companies Make It… and Why the Rest Don’t», Verne Harnish ja Scaling Up tiim