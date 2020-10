Carmen Pritson-Tamme: miks leiavad üksteist võõras seltskonnas üles naised, kellele meeldib juua ja teisi klatšida?

Sinu teadlik valik olla teadlik

Kui inimene tahab luua enda ümber harmooniat, siis tuleb lülitada sisse enda teadlikkus. Mis see tähendab? Teadlikkus tuleb sügavalt inimese südamest ja see on justkui püüe olla KOHAL. Teadlikkus on võime seista oma kehast justkui väljas ja analüüsida oma KEHA ehk inimeseks olemist kõrvalt. Inimene ei reageeri, kui ta on kohal. Reageerib alati inimene, kes ujub emotsioonide harjal. Kui inimene on kaotanud oma taju keha üle ehk ta ei valitse oma sõnu ega tegusid, siis teadlikkus on täiesti välja lülitatud. Inimene loomastub ja reageerib vastavalt oma ürgsetele instinktidele.

Carmen Pritson, «Manifesto». FOTO: Kirjastus Carmen Pritson

Teadlik olla on väga rahustav ja kindlasti väga küllastav. Iga inimene, kes tuleb oma reaktsioonide juurest oma teadlikkuse juurde, on kordades rohkem tasakaalus. Ei saa olla tasakaalus, kui lased välisel müral oma hinge mõjutada. Müra, mis on sinust eemal, ei puuduta sind nii kaua, kuni sa selleks ise loa oled andnud. Näiteks, kui keegi solvab sind, siis see on sinu energiakehast väljas täpselt nii kaua, kuni sa selle ise endale sisse lased. Alles siis hakkab see sööma sinu energiat ehk närvirakke ja sa hakkad jälle reageerima. Kui sa oleksid aga teadlik, siis saaksid aru, et selle inimese frustratsioon on põhjustatud tema enda sisekonfliktist.

Miks sellele reageerida? Põhjuseid võib olla mitmeid. Üks põhjuseid on see, et sa vajad olulisuse tunnet ja tahad suhestuda kellegagi, kes kannab sama energiat. Inimesed, kes on samal sagedusel ehk siis madalas energias, suhestuvad väga kiiresti. Mis see tähendab? Madal mõtteviis, elu eitus, vägivald, kurbus, tigedus... need kõik on madalad energiad sinu kehas. Miks siis otsib inimene endaga sarnast sagedust? Ohver on sama madalas energias, kui seda on vägivaldne inimene. Vahet ei ole. Madal on madal. Sagedus on sama.

Just seetõttu leiavad paljud naised, kes on üles kasvanud madalas energias (joodikutest vanemad, vägivald, halvad suhted sõpradega), endale mehe, kes on samuti vägivaldne. Ta ei näe kõrgemalt. Ta näeb seda madalat sagedust ja seetõttu leiab endale ka partneri just sellelt sageduselt. Oled ehk märganud, kuidas kaks naist, kellele meeldib alkoholi juua ja teisi klatšida, leiavad alati üksteist võõras seltskonnas üles. Sama kehtib meeste kohta, kes armastavad vägivalda. Nad leiavad alateadlikult üles kohad ja inimesed, kes temaga samastuvad.