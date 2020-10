Terje Mander: väärtusta ennast! Juba täna ja kohe

Väärtusta ennast

Kas väärtustad ja võtad enesele piisavalt aega, et taastuda päevast, olukordadest, kus oled andnud endast palju? Kas võtad aega peale stressirikast perioodi puhata, uuendada, laadida, inspireeruda? Kuidas on sinu elus lood usuga? Kas usud, et saad seda, mida tõeliselt väärt oled? Mis see on, millist elu ja tegu sa väärt oled? Kui tunned, et sind ei väärtustada, siis pöördu enese poole ning vaata, kui palju väärtustad sina ise ennast. Hakka ennast väärtustama!

Millal ja kuidas ning mis tegevusi oma plaani võtaksid, kui saaksid iseendale võtta päevas kindla hetke? Mida selle ajaga teeksid, millise tegevusega sisustaksid? Mis on sinu jaoks need väärtuslikud tegevused, mis sind laevad ja toimimas hoiavad? Kas teed neid piisavalt ja regulaarselt, on need sinu to-do-listis esmakohal või teed neid siis, kui kõik teised on rahul ja õnnelikud ning siis ohkad väsinult ja kurnatult, karikas tühi?