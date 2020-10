Tartu Ülikooli teadlaste uus raamat aitab suurendada ravimiteadlikkust

Raamatu viis autorit on kõik proviisorid ja farmaatsia instituudi teadlased. Autorid Karin Kogermann, Ain Raal, Janne Sepp, Kersti Teder ja Daisy Volmer ootavad huvilisi trükisooja raamatu esitlusele Tartu Raekoja apteeki kolmapäeval, 14. oktoobril kell 17.

Farmaatsia instituudi juhataja, professor Ain Raal tõdes, et ravimite valdkond on ilmselt iga inimese jaoks ühel või teisel moel oluline. «See on aga kirevalt keeruline ja ohtusid täis maailm. Seepärast avamegi raamatus seda maailma lihtsas keeles, aga tõenduspõhiselt,» ütles ta.