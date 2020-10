Neil Gaiman raamatust, mis muutis ta elu

Neil Gaimani sõnul mõjutas Gene Wolfe’i «Uue Päikese raamat» koguni ta elu. «See on geniaalne, palju geniaalsem kui ma seda esimest korda lugedes mõistsin,» ütles kirjanik väljaandele The Guardian. «Ilma Wolfe’i sõpruseta ei oleks ma see kirjanik, kes ma täna olen.» Nimelt sai Gaiman oma mentorilt olulise õppetunni, et tark lugeja peab saama teost uuesti lugeda nii, et see oleks teisel korral veelgi nauditavam.