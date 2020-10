Väga hea ulmekas, mis tasub enne filmi linastumist läbi lugeda

Düünis on praktiliselt kõike. Ainuüksi maailmaloome poolest on see peaaegu võrreldav Tolkieni «Sõrmuste isandaga», sest Frank Herberti poolt loodud maailm on äärmiselt detailiderohke. Natuke meenutas ka «Troonide mängu», ilmselt sai George R.R. Martin sealt kõvasti inspiratsiooni. Arrakise inimvaenulik kõrbeplaneet koos sinna kuuluvate dünastiate, perekonnakonfliktide, reetmiste ja sõdadega. Lisaks kõvasti religiooni, poliitilisi mänge ja filosoofilisi mõtisklusi. Heale ulmele omaselt käsitletakse inimese psühholoogiat, eriti ahnust ja võimuiha. Kuid mingil tasandil on see ka arenguromaan, mis koos psühholoogilise sisuga kõnetas kõige rohkem. Mulle väga meeldib Düüni mantra: «Fear is the mind killer» / «Hirm on arutapja».