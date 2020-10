8 raamatut, mis aitavad alkoholisõltuvust paremini ära tunda, seda mõista ja probleemiga tegeleda

Kas oled kunagi ärganud hirmutundega, et ütlesid eelmisel õhtul kolleegidega pärast tööd napsitades midagi, mida poleks pidanud? Kas oled olnud enda peale vihane, et kaanisid ära terve pudeli veini, kuigi plaanisid võtta vaid ühe klaasi?

Selle raamatu kangelased on inimesed meie kõrvalt, kes võitlevad vapralt kehvade geenide, viinakuradi ja iseendaga. Nad on oma nahal järele proovinud erinevaid võimalusi: sensitiivi seansse, anonüümsete alkohoolikute rühma, 12 sammu programmile toetuvat kliinikut, psühholoogi nõuannet, joomatungi vähendavaid tablette, usku pöördumist, joomisvastast süsti või ampulli.

Igaüks võib saada kaineks. Enamik inimesi on teinud seda sadu kordi. Kuid kuidas jääda kaineks ja elada kainelt – sellest ongi see raamat.

«Ma väga loodan, et see raamat on üks võimalikest abivahenditest neile, kes soovivad joomisega lõpparvet teha. Selleks tuleb eelkõige aru saada iseendast ja oma haigusest, mille nimi on alkoholism, ning alustada siis tõsist, kuid mitte sugugi lootusetut tööd iseendaga,» sõnab autor. «Ärgu peljaku siinkirjutatut ka need, kellele juua või mitte juua pole probleemiks või kes elavad koos alkohoolikuga. Vahest aitab see raamat paremini mõista ja aidata…»