Kogenud mehed saavad loomulikult aru. Viimane kord, kui naine mu peal sellist bluffi kasutas, siis mäletan täpselt, kuidas ma teda pärast seda lõbusalt vaatlesin. Igal naisel avalduvad individuaalsed märgid, kui ta kulminatsioonini jõuab. Kel tuleb tibutagi peale, kel lähevad nibud kikki, nägu õhetab või siis ei suudeta audiot «mute» peal hoida. Vaginaalsed kokkutõmbed on aga nagu aamen kirikus. Ma nüüd ei tea, miks ma siia teemasse kiriku sisse tõin, aga igatahes see armas naine ei teadnud bluffides, et ma olen siiski üsna oskuslik pokkerimängija. Vaatasin teda pärast seksi muigega ja ütlesin pehmelt, et minuga pole orgasmi teeselda vaja. See on okei, kui vahel nauditakse lihtsalt kirglikku protsessi ilma kõrgpunktita.