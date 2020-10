Tuhande raamatu otsas istuv Kristiina Ehin: hoopis teine tunne on!

Luuletaja Kristiina Ehin postitas täna oma Facebooki lehele foto, millel istub ühe suure saadetise otsas. Pildi pealkirjast selgub, et saadetiseks on 1000 raamatut. Nimelt on Kristiina hakanud iseenda kirjastajaks, mis tähendab, et kõik valmis trükitud eksemplarid jõuavad tema kätesse. «Uus tiraaž on valmis! Vanasti, kui kirjastuste kaudu avaldasin, sain tavaliselt 20 raamatut. Hoopis teine tunne on, kui ise kirjastajana potsatab 1000 eksemplari koduaeda õunapuu alla,» seisab postituses.