Aga kuigi nad tšiili tüdrukuid taga rääkisid, kutsusid Barrio Alegre tüdrukud neid endiselt pidudele ja käisid nendega kambakesi Miraflorese randades, pühapäeviti kella kaheteist­kümnesel missal, matinée’del ja kohustuslikel jalutuskäikudel hämarduvas Parque Salazaris, kuni hakkasid paistma esimesed tähed, mis tol suvel särasid Lima taevas jaanuarist märtsini, ilma et – ma olen täiesti kindel – neid oleks ühelgi ööl varjanud pil­ved, nagu ikka selles linnas neljal viiendikul aastast. Nad tegid seda, sest meie, poisid, palusime ja sellepärast, et sügaval sisi­mas lummasid tšiili tüdrukud neid samamoodi, nagu linnukest lummab kobra, kes teda hüpnotiseerib, enne kui alla kugistab, nagu pühakut lummab patune, nagu inglit lummab saatan. Nad kadestasid kaugelt Tšiilist tulnud võõramaalastes seda vabadust, mida nendel ei olnud, minna ükskõik kuhu, jääda välja jalu­tama või tantsima hiliste tundideni, ilma et peaks paluma luba jääda natukeseks veel, ilma et nende isa, ema või mõni vanem õde või tädi tuleks akendest piiluma, kellega ja kuidas nad seal peol tantsivad, või tuleks neid koju viima, sest kätte oli jõudnud kesköö, aeg, mil korralikud tüdrukud peaks olema väljas võõ­raste meestega tantsimas või vestlemas – seda tegid eputised, labased tüdrukud ja chola’d* –, vaid oma kodus ja oma voodis õndsat und magamas. Meie kandi tüdrukuid tegi kadedaks, et tšiilitarid olid nii vabameelsed, tantsisid nii häbematult, ilma et neile oleks korda läinud, kas keegi näeb nende põlvi, ja lii­gutasid oma õlgu, rinnakesi ja pepukesi nagu mitte ükski teine Miraflorese tüdrukutest, ning lubasid endale poistega selliseid vabadusi, mida nemad poleks julgenud ettegi kujutada. Ent kui nad nii vabad olid, siis miks ei tahtnud ei Lily ega Lucy endale peigmeest? Miks nad ütlesid ära kõigile meile, kes me neil järel jooksime? Lily polnud öelnud ei mitte ainult mulle, ta oli ära öelnud ka Lalo Molfinole ja Lucho Clauxile, ning Lucy oli ära öelnud Loyerile, Pepe Cánepale ja ilueedi Julio Bienvenidale, esimesele Miraflorese poisile, kellele vanemad kinkisid viie­teistkümnendaks sünnipäevaks Volkswageni, ilma et too oleks jõudnud veel kooligi ära lõpetada. Miks ei tahtnud tšiili tüdru­kud, kes olid ometigi nii vabad, endale peigmeest?