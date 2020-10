Kolm naist, kelle elus on allasurutud kirge, täitmata soove ja võimukaid mehi

Tänapäev, Indiana/Põhja-Dakota/Rhode Island. Kui Maggie oli teismeline, oli tal suhe oma inglise keele õpetajaga. See pööras ta elu pea peale ning mõjutab teda siiani. Lina on ema ja abikaasa, kuid tema suhtest puudub seks. Naise rada ristub keskkooliaegse kallimaga ning neil tekib afäär. Sloane peab restorani. Tal on hea abikaasa, kellele meeldib, kui nende magamistoas on kolm inimest. Eriti meeldib mehele vaadata, kuidas naine teistega magab.

Lisa Taddeo, «Kolm naist». FOTO: Raamat

Alati on põnev kätte võtta raamatuid, millest ma varem mitte midagi ei tea. Kaaned kubisesid ülistustest: «arvatavasti hakkan seda lugema igal aastal»; «peaks kõigil kodus riiulis olema»; «ei saa käest samamoodi nagu parimat põnevikku»; «meistriteos nagu Truman Capote'i «Külmavereliselt»». Selle viimasega ma küll paralleele ei tõmbaks, aga ma saan täitsa aru, kust kõik need kiidusõnad tulevad. «Kolm naist» on meeldejääv teos, sest ta räägib päris inimestest, päris kogemustest, päris tunnetest. See jättis väga ausa ja vahetu mulje.

Kolm naist on väga erinevad. Nad on erineva taustaga, kasvanud eri keskkondades, tulnud eri perekondadest. Neil on erinevad mured, ihad ja saladused. Ometi on nad ka väga sarnased. Nad kõik sõltuvad meestest, vajavad neid oma soovide täitumiseks, on nende küüsis lõksus. Nad kõik tunduvad õnnetud, alati püüdlemas üürikeste kirge täis õnnehetkede poole. Miks on naistel nii raske oma ihadest lähtuda?

Lina, Maggie ja Sloane pugesid mulle kiirelt hinge ning raamat tõesti lendas käes, sest tahtsin teada, kuidas neil läheb. Ma tahtsin Maggiele toeks olla, Linat julgustada ja Sloane'i innustada. Oli tunne, nagu nad usaldaksid mind ja tahaksid oma mõtteid ning soove minuga jagada.

Lisa Taddeo on ameerika ajakirjanik. Tema isa on ameerika itaallane ning ema itaallane. Just oma vanemate tõttu hakkaski naist huvitama kirg. Üles kasvades nägi ta kui kirglik isa ema vastu oli. Uue perspektiivi vanemate suhtele andis James Salteri ja Norman Maileri lugemine. 2010. aastal püüdis Lisa lugu seksiskandaalist ühe raamatutoimetaja tähelepanu ning too tegi ettepaneku, et naine võiks kirjutada uue versiooni Ameerika seksrevolutsioonist, võttes eeskujuks Gay Talese'i «The Neighbor's Wife». Sõbralt sai Lisa soovituse läbi riigi magada, kuid ilma läheduseta seks ei olnud tema teema. Selle asemel sõitis ta kuus korda läbi riigi, otsides inimesi, kes avameelselt oma kirest räägiks. Raamatu suund muutus pärast kirjaniku nurisünnitust ning ta keskendus ainult naistele. Pärast sadu intervjuusid valis ta lõpuks kolm välja. «Kolm naist» on pühendatud Lisa tütrele ning tema generatsioonile.