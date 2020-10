Herkki Ruubel avaldas ausa ja karmi sissevaate Eesti tipprestoranide tagatubadesse

Herkki Ruubel, «Köögikurat». FOTO: Jes kirjastus

Kui inimene on söögisaalis, ei kujuta ta tihtipeale ette, mis elu teisel pool pöörduksi käib. See on hullumeelne segu komöödiast ja tragöödiast. Ning mis mõtted tegelikult liiguvad sel ajal teenindajatel ja kokkadel peas, kui nad üritavad teile pakkuda alatiseks meeldejäävat toidukogemust? «Köögikurat» on tippkoka Herkki Ruubeli lugu toidumaailma elust ja valust.

«Mis on toit tänapäeval? Kõhutäide? Äri, millega saab miljonäriks? Kultuuri osa? Kunst? Ma arvan, et vastuseid on palju,» ütleb autor. «Toit on kindlasti kunst, toit on kindlasti teadus, toit on emotsioon. Toit on see, mis meid kõiki siin maailmas ühendab, aga samas ka eristab. Kui vaadelda nii, siis toit on nagu keel, mis on iga riigi ja rahvuse jaoks unikaalne. Toit on isikupärane ning suur osa kultuuripärandist ja meie identiteedist, alustades meie päritolust ja geograafilisest asendist siin ilmaruumis.»

Kui sa sööd toitu ja see sinule ei maitse, siis ei tähenda see Herkki Ruubeli sõnul kohe, et toit kehv oleks. «Siinkohal meenub mulle hetk, mil keegi kunagi julges kritiseerida minu loetud raamatut. Vastasin talle nii: «Kui siga peeglisse vaatab, ega sealt siis ingel vastu ei vaata.» Sama kehtib ka toidu kohta» teab ta.