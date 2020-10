Veenvad põhjused, miks teha koos lastega tutvust linnuvaatlusega

Linnud on pidevalt meie läheduses ja nad on äärmiselt põnevad: kuuled neid valjult laulmas või näed kummaliselt käitumas. Näiteks võib vares magavat koera sabast sikutada, rasvatihane ja puukoristaja talvel aknale koputada, et sa neile süüa annaksid. Selleks, et lindudest rohkem teada, on vaja esmalt nad endale selgeks teha – milline on vares, milline on punarind, milline on sinikael-part? Mõtle, kui hea on sõbrale öelda, et nägid hallrästast ja ta saab kohe aru, millist lindu sa silmas pead. Ei ole vaja omavahel vaielda ja pikalt seletada.