Margit Mikk-Sokk oma tervislikest retseptidest: kaotasin kahe kuuga 16 kilo. Seda oli isegi liiga palju

Koroonaaegne kodune eluviis pani paljud inimesed kodudes rohkem kokkama ja stressirohke aeg tekitas suuremat magusaisu. Nii võib nii mõnigi märgata soovimatut kehakaalu tõusu. Hea uudis on see, et magusast ei tule loobuda. Tasakaalustatud toitumises on magusal oluline osa, see peab aga olema tervislik ja seda tuleb süüa õiges koguses.

Margit Mikk-Sokk, «Kaota kaalu!Kerged magustoidud ja küpsetised». FOTO: Kirjastus Tulip

Raamat «Kaota kaalu! Kerged magustoidud ja küpsetised» on kõikidele, kes tahavad nautida kalorivaeseid, tervislikke, maitsvaid ja lihtsaid magustoite ning küpsetisi. Raamat sobib nii neile, kes soovivad kaotada kaalu ja vähendada toitude kalorsust, kui ka neile, kes tahavad püsida heas vormis ja soovivad oma toitumist tervislikumaks muuta.

Raamatu autor Margit Mikk-Sokk on kirglik kokkaja, kes juba lapsest saadik igal nädalavahetusel kooki on küpsetanud. Tema armastus hea toidu ja söögi vastu on inspireerinud teda kirjutama 12 kokaraamatut, tegema Eesti Televisioonis kokasaadet «Köögitoimkond» ja osalema Kanal2 kokasaates «Lusikas».

«Minu küpsetised pole kunagi olnud rammusad ja kaloririkkad, pere lemmikuteks on läbi aegade olnud puuvilja- ja marjakoogid ning pirukad,» sõnab Margit Mikk-Sokk.

«Minu elus oli aastate eest periood, kus istuva eluviisi tõttu ülekilod kummitama hakkasid. Jälgisin paar kuud oma toitumist ja kehakaalu, tehes teadlikke valikuid tervislikuma toitumise suunas. Ma ei pidanud dieeti ega loobunud ühelgi nädalavahetusel küpsetamisest, lihtsalt vaatasin oma retseptid kriitilise pilguga üle ja kohandasin ning muutsin neid. Kaotasin kahe kuuga 16 kg. Seda oli isegi liiga palju ja nägin taas vaeva, et veidi juurde võtta,» tunnistab ta. «Seetõttu võin kinnitada omast kogemusest, et mõõdukus on parim. Nüüd, kus aastavahetuse pidude periood peagi lähenemas, ei pea hakkama loobuma magusast. Vastupidi, just loobumine võib tekitada süsivesikute nälja ja nii võib magusanälja hetkedel magusat üle tarbida.»