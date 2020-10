Läheneb tähtaeg novellikonkursile «Minu veider armastuslugu»

Konkursile on oodatud nii tõsielulised kui ka fantastilised novellid, lood, mis on päriselt juhtunud, mis oleksid võinud juhtuda, olgu siis unes või ilmsi.

«Suur rõõm, et meile on saadetud juba pea 40 novelli, mis on kõik väga eriilmelised, puändirikkad ning täis krutskeid ja poeesiat. Kui juhtumisi on autoreid, kes alles nüüd konkursist kuulevad, julgustame neid kindlasti osa võtmast! Seda rikkalikuma valiku saame ka lugejateni tuua,» ütlevad novellikonkursi korraldajad.