ELK SOOVITAB ⟩ 7 väärt raamatut vaimsete probleemidega noortest

Õnneks leidub meil avaldatud laste- ja noorteraamatute seas teoseid, mis neile raskeile, kuid sageli teisejärgulisteks peetavatele teemadele tähelepanu juhivad. Kindlasti on sellised raamatud toeks noortele, kelle teele elu katsumusi veeretab. Samas aga pakuvad need lugejale võimalust näha elu ka teisest vaatepunktist ning aitavad vaimsete probleemidega noori märgata ja paremini mõista.

***

Eliis Grigor, «Teibitud suu. Tüdruk, kes lõpetas söömise». FOTO: Otto Wilhelm

Illustreerinud Maarika Grigor

Kirjastus Otto Wilhelm

2017

Raamat põhineb noore autori enda elukogemusel. Kui ta 14-aastasena anoreksiaga haiglaravile sattus, pidas ta päevikut, mille põhjal hiljem teose kirjutas.

Raamatus kajastuvad tõetruult noore neiu ja tema haiglakaaslaste tunded ja mõtted. Näeme, kuidas see salakaval haigus noorte pähe pesa teeb ning kuivõrd raske ja katsumusrohke on tee tervenemiseni.

Raamatu lõpust leiab psühhiaater Henel Raadiku järelsõna ja haigusega tegelevate organisatsioonide kontaktid.

***

Kaia Raudsepp, «Nähtamatu tüdruk». FOTO: Varrak

Kujundanud Liis Karu

Kirjastus Varrak

2020

Abiturient Lenal on raske end sõnades väljendada, nõnda mööduvadki tema päevad enamjaolt vaikides. Koolikaaslased ei vaevugi enam Lenaga suhtlema, kui üldse midagi öeldakse, siis ikka solvavat ja vähestki säilinud enesekindlust hävitavat. Kui Lena saab ema kohvikus töötades tuttavaks ülikooli esimese kursuse matemaatikatudengi Tomiga, kes kannatlikult tema avanemist ootab, hakkab neiule tunduma, et ta polegi enam nii nähtamatu ja saamatu. Siis aga selgub, et Tom pole Lenaga päris aus olnud ning tüdruku maailm lööb taas kõikuma.

***

Julie Buxbaum, «Kui sõnadest jääb puudu». FOTO: Rahva Raamat

Tõlkinud René Tendermann

Rahva Raamat

2019

Katherine Lowell kuulub kooli popimate tüdrukute hulka. Ta on ilus, tark ja seltsiv, tema arvamusega arvestatakse, temaga tahetakse koos olla. Hiljuti on ta liiklusõnnetuses isa kaotanud. Põgenedes sõprade pideva kaastunde eest, otsustab ta istuda lõunasöögi ajaks Davidi juurde, kes on tuntud vaikse ja teistest eemale hoidva loomu poolest. David aga otsustab just sel päeval oma tavapärasest tagasihoidlikkusest loobuda, end ületada ja tüdrukuga juttu teha, nagu tema vanem õde talle on soovitanud. Nimelt on Davidil diagnoositud kõrgfunktsionaalne autism, mistõttu jääb ta sotsiaalsetes olukordades sageli hätta. Kaks näiliselt väga erinevat noort leiavad teineteiselt tuge ja innustust, kuid nende koolikaaslased ja pered näevad asja hoopis teistmoodi.

***

Iben Akerlie, «Lars lol». FOTO: Eesti Raamat

Tõlkinud Riina Hanso

Kirjastus Eesti Raamat

2017