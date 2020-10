SOOVITUS ⟩ Miks pole kasulik oma vaenlasi vihata?

Kui oma vaenlasi vihkame, anname neile võimu enda üle: oma une, söögiisu, vererõhu, tervise ja õnne üle. Meie vaenlased lööksid kindlasti rõõmu pärast tantsu, kui nad vaid teaksid, kuidas see meid muretsemisest ja vihast lõhki rebib ning nad niiviisi meile tagasi teevad! Meis olev vihkamine ei tee neile midagi, kuid võib meie enda päevad mürgiseks ja kibedaks muuta.

Dale Carnegie, «Lõpeta muretsemine ja hakka elama» FOTO: Kirjastus Helios

Kuidas kättemaksusoov teile kahjulik võib olla? Väga paljudel viisidel. Ajakirja Life andmetel võib see isegi teie tervise ära rikkuda: «Kõrge vererõhuga inimeste peamine iseloomuomadus on vimm millegi suhtes. Kui viha on krooniline, järgnevad sellele krooniline vererõhutõus ja südamehaigused.»

Kui Jeesus ütles: «Armastage oma vaenlasi,» andis ta meile ühtlasi nõu, kuidas oma head välimust säilitada. Kindlasti teate mõnda sellist inimest, kelle nägu on vihkamisest ja pahurusest muutunud kibedaks ja kortsuliseks. Ükski iluravi ega plastiline kirurgia ei paranda teie välimust nii, nagu seda teeb võime andestada, armastada või olla õrn.

Kui me ei suuda armastada oma vaenlasi, siis armastagem vähemalt iseennast. Armastame ennast sellisel määral, et meie vaenlased ei saaks valitseda meie õnnelikkuse, tervise ja välimuse üle. Nagu on kirjutanud Shakespeare: Ära küta ahju oma vaenlasele nii kuumaks, et see sind ennast põletab.

Keegi ei saa meid alandada või häirida, kui me tal seda just ise teha ei lase.

Üks vanasõna ütleb, et mees, kes ei suuda vihastada, on rumal, kuid mees, kes ei taha vihastada, on tark.

Üks võimalus oma vaenlastele andestada ja nad seejärel unustada on siduda end mingi ürituse või eesmärgiga, mis on meie egost mõõtmatult suurem. Sellisel juhul ei häiri meid vihavaen või väiksed solvangud, sest meil pole aega millegi muu jaoks kui selle suure eesmärgi jaoks.