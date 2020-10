GALERII ⟩ Esitleti Lennart Meri raamatu «Hõbevalge» venekeelset tõlget

Aleksander Tsihhilov, kes raamatu väljaandmise heategevuslikku projekti rahaliselt toetas, sõnab, et tema eesti keele õpetaja soovitas tal lugeda raamatut «Hõbevalget», et mõista paremini hilisneoliitikumist kõrgkeskajani territooriumi, kus asub nüüdisaegne Eesti riik ning seda asustanud soomeugrilaste ajalugu, etnogeneesi, kultuuri ja meelelaadi. Tema üllatuseks selgus, et 1976. aastal Lennart Meri kirjutatud raamat polegi tõlgitud vene keelde. 1983. aastal avaldati see küll soome keeles ja 2016. aastal koguni itaalia keeles.