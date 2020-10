Dagmar Oja valusatest kogemustest: atraktiivsed mehed on paigutanud mind sõbratsooni

Dagmar: «Noorpõlvesuhetest on mul kogemus, et mind on mulle atraktiivsed mehed paigutanud sõbratsooni*. Meestel tekkisid uued huvid. Olin neile võib-olla mängukann või lihtsalt vallutus.»

* Sõbratsoon on olukord, kus kahe inimese sõprussuhtes on ühel poolel lisaks sõprusele ka romantilised ja seksuaalsed tunded, ootused ja lootused, kuid teine pool soovib ainult sõprust ega vasta nendele tunnetele samaga.

Miks sind siis paigutati sõbratsooni ja kuidas sa ise sellele oma käitumisega kaasa aitasid?

Kaire Vilgats ja Dagmar Oja, «Suured ilusad tüdrukud» . FOTO: Kirjastus Pilgrim

Dagmar: «Ma leppisin olukordadega. Lasin end ära kasutada ja aktsepteerisin, et minuga tehaksegi nii – paigutatakse pärast intiimsuhet sõbratsooni. Mehel oli juba uus suhe, aga minuga tahtis ikka edasi suhelda ja eeldas, et ma tema probleeme kuulaksin ja kaasa mõtleksin.»

Mida sa tegelikult suhtes vajasid?

Dagmar: «Tahtsin kõige rohkem tunda, et olen mehe poolt armastatud. Tahtsin jagada: võrdselt anda ja vastu võtta.»

Miks sa nõustusid sellises sõbrasuhtes edasi olema, kus sinu tegelikud soovid jäid täitmata?

Dagmar: «Ma sain inimestega väga hästi läbi ega tahtnud neid oma elust välja visata. Need mehed olid head ja toredad inimesed, sellepärast tahtsingi nende sõber olla. Lootsin kogu aeg, et midagi paremat on tulemas, et kõik juhtub põhjusega.

Osaliselt oli see tingitud ka minu loomusest. Olen väga hea kuulaja. Praegugi on mul üks sõber, kellele olen usaldusisikuks muutunud. Ma kuulan teda hea meelega. Kuigi ma ei oska talle nõu anda, siis ma lihtsalt kuulan. Sõbra murede kuulamine ja aitamine meeldib mulle. Ma pole mingi suhteekspert, aga mulle meeldib, kui inimene saab oma muret minuga jagada ja vabaneb pingetest. Üritan alati kaasa mõelda. Ma ei pea inimestele lahendusi pakkuma ega teiste muret enda sisse laskma. Olen abivalmis ja mulle meeldib teistele rohkem anda kui ise vastu saada. Näiteks võõrustajana on mul alati laud lookas, külalisena teen rikkalikke kingitusi, vähemalt kingin kõigile lilli.

Vastu võtan ka, aga olen häbelik. Näiteks komplimente võtan vastu hea meelega, kui ise tean, et näen parasjagu hea välja. Kui ma ise nii ei arva, lööb välja sisemine kriitik ja isegi siiras kompliment ei tundu mulle väga usutav.»

Mis tunne sul sõbratsoonis oli?

Dagmar: «Ma isegi ei tea. Ärakasutatuse tunne. Sain kõrvetada.»

Kaire Dagmarile: «Sa oleks võinud olla enda vastu aus ja neile öelda, et said haiget ja sa ei luba seda enam endaga teha.»

Dagmar: «Kuidas seda serveerida, ma ei tahtnud jääda rumalasse olukorda.»

Kaire Vilgats ja Dagmar Oja. FOTO: Olga Makina

Mida sa nendest kogemustest enda kohta õppisid?

Dagmar: «Olin liiga sõbraliku inimesena haavatav. Tuleb oma tundeid kuulata ja mitte neid ignoreerida, et sama kogemus ei korduks. See oli minu enda peegeldus. Oma tunnetest ma rääkida ei tahtnud, lasin endaga mängida. Ma ei tahtnud teisele inimesele haiget teha ega julgenud öelda, et mulle ei sobi selline suhe. See tundus ebaturvaline.»

Kaire: «Naised, olgem kodusadam kellelegi, kes seda väärib!»

Hoolimata valusatest kogemustest pole Kaire ega Dagmar oma südant armastusele sulgenud, vaid on otsustanud elada avatud südamega, kuigi see võib tähendada tulevikus uusi haigetsaamisi. Suur keha on turvaliseks koduks, kus hell ja habras hing on õrnalt hoitud. Dagmari ja Kaire suureks õnnistuseks ja tugevuseks on nende omavaheline suur sõprus ja täielik vastastikune usaldus, mis on vastu pidanud ka elu ühele raskeimale õppetunnile.