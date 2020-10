ARUKALT LAHKU ⟩ Miks ei tasu kunagi teist vanemat lapse ees maha teha?

Austa teist vanemat

Philippa Perry «Raamat, mida su vanemad võinuks lugeda». FOTO: Helios

Kui laps elab koos ühe vanemaga, on oluline lahus elavale vanemale austusega viidata – näita, et hindad tema tugevaid külgi, selle asemel et vigadele keskenduda. «Tean, et see tundub mõne inimese puhul võimatuna, eriti pärast rasket lahkuminekut. Ehk muutub see sinu jaoks lihtsamaks, kui selgitan, kui oluline on see lapsele: ta näeb enda kuuluvust ja on kiindunud osakesse teist mõlemast. Kui ühelt poolt, kes ta siia maailma tõi, pidevalt halvaks tembeldatakse, võtab laps omaks arusaama, et ka temas pesitseb see halb inimene. Vajadus mõlemale vanemale lojaalseks jääda võib lapse lõhestada,» selgitab psühhoterapeut Philippa Perry.

Perry sõnul on lapsele parem, kui vanemad pärast lahutust omavahel ühenduses püsivad ja laps mõlema vanemaga regulaarselt edasi suhtleb. Kui sellega hakkama saate, on tunduvalt vähem tõenäoline, et lapses tõstab pead agressiivsus või depressiivsus. Mis puutub lapse suhtesse eemal elava vanemaga, sujuvad ka siin suhted paremini, kui mõlemad vanemad selgelt ja positiivselt suhtlevad. Kui üks vanematest (tihti, kuid mitte alati, on see isa) pärast lahkuminekut eemale tõmbub, on tõenäolisem, et laps kannatab mure, viha, depressiooni või madala enesehinnangu alla. Just seetõttu on Inglismaal murettekitav, et veerand lastest, kelle vanemad lahku lähevad, lõpetavad isaga suhtlemise juba kolm aastat pärast seda sündmust.

Alati ei ole võimalik endise kaaslasega läbi saada

Perry tõdeb, et alati pole võimalik endise kaaslasega läbi saada. «Nii on loos, mida teiega jagan. Meil on kuueaastase Noah ema. Ta oli Noah isa Jamesiga viis aastat suhtes. Nad elasid tihti eri riikides ega nimetanud end otseselt paariks, kuid koos aega veetes nautisid nad teineteise seltskonda. Meie lugu võib küll ekstreemsena kõlada, kuid sellest loos on õppida kõigil, kel kunagi laste kasvatamises on lahkarvamusi tekkinud,» toob Perry näiteks.

«Kui Mel rasedaks jäi, eeldas James, et naine teeb aborti. Saanud teada, et nii ei läinud, oli ta maruvihane ja püüdis naisega kontakti katkestada. Nüüd tasub ta vaid minimaalsete kulude eest ja nõustus sellegagi vaid pärast piinlikku isadustesti protseduuri. Ta ei taha Noah’ga mingisugust tegemist teha,» räägib Perry. «Kui vestlen selliste inimestega nagu James, ütlevad nad, et neile meeldib elu just niisugusena, nagu see parasjagu on. Neid ähvardab ja hirmutab mõte muudatustest, mis võivad kaasneda puhtalt neist sõltuva lapse tähtsuse tunnistamisega.»

Perry sõnul on laps keegi su elus, vaatamata sellele, et ta paar aastakümmet sinust sõltub – on rohkem kui vaid muudatuste katalüsaator. Kui vanemaks olemist egoistlikust vaatenurgast uurida, selgub hoopis, et lapsed rikastavad meie elu.

Pealegi ei kao lapsed lihtsalt ära, kui neid ignoreerida otsustame. Kahjuks on mõnel mehel (ja naisel) kombeks end oma lastest distantseerida. Nad vist arvavad: kui lastega tegemist ei tee, haihtuvad nad õhku. «Kuigi Mel tundis, et lapse isa reetis ta, teadis ta instinktiivselt, et ei tohi seda Noah’le öelda. Kui laps küsiski, meenutas Mel lapse isa paljusid meeldivaid iseloomuomadusi ja andeid ning rääkis pojale nendest,» jätkab ta. Kui Noah isa peaks kunagi tulevikus soovima poja elust osa võtta, aitaks Meli positiivne suhtumine sellele kaasa. Noah kasvades ja uute küsimuste kerkides aga muutub olukord ema jaoks raskemaks. Ta muretseb, et kui poeb kogu tõe teada saab, võib ta isa lahkumist isiklikult võtta ning see võib omakorda Noah enesehinnangule halvasti mõjuda, muuta ta arusaamist meeste käitumises ja täiskasvanuks saades negatiivselt isegi tema enda käitumist mõjutada.