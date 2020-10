Asu teekonnale, mis õpetab rõõmu tundma tavalisest elust

Catherine Gray viib meid teekonnale, mille eesmärk on tunda rõõmu sellest, mis meil on ja kes me oleme. Raamat «Ootamatu rõõm tavalisest elust» on kõikidele tavalistele, keskmistele, normaalsetele inimestele, kes tunnevad end läbikukkununa, ent on tegelikult hoopis võitjad.