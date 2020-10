Raamat väikese inimese tähtsatest asjadest

«Muidugi on nii väikestele kirjutamine hoopis teistsugune väljakutse,» tunnistab Saar. «Erilist vaimutsemist ega intriigi ei saa endale lubada, sest see lihtsalt ei jõuaks pärale. Aga mind innustas üks tähelepanek, mis tegelikult seob kõiki selle raamatu paarikümmend lugu: nii väikese inimese maailm on veel suuresti pärisnimeline. Juukseklamber, piimakruus või nöörijupp ei ole tema jaoks mitte lihtsalt mingid asjad paljude sama liiki asjade seas, vaid nad on täiesti ainulaadsed ja asendamatud, samas reas kaisulooma, kutsika või ema-isaga.» Sellistest erilistest ja tähtsatest asjadest Anni lood jutustavadki.

Raamat on autori jaoks eriline veel sellegi poolest, et esimest korda pole peategelaseks poiss. «Eks ma ise ole ju poiss ja mu vanemad lapsed niisamuti. Neile ja neist on omad raamatud juba kirjutatud, nüüd on järg tütre käes. Selles mõttes on see omamoodi dokumentalistika. Aga mitte läbinisti: kõik on päriselt ja kõik on väljamõeldis.»