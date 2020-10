VENE MAFFIA ⟩ Šakro noorema tagasitulek: sellise mastaabiga inimesel pole võimalik katkestada suhtlemist kriminaalse maailmaga

Valeri Karõšev, Vene maffia FOTO: Apollo

29. septembril 2014. aastal saabus lennukiga Moskvasse Hispaania vanglast vabanenud Zahhari Kalašov, kriminaalses keskkonnas tuntud kui Šakro noorem, keda peetakse kriminaalses maailmas mitte lihtsalt kindraliks, vaid marssaliks, kelle autoriteeti võib võrrelda vaid aasta varem tapetud Vanakese Hassani omaga. Moskvasse saabuvat kriminaalset autoriteeti ootasid siseministeeriumi kriminaaljälituse peavalitsuse operatiivtöötajad, kes panid Kalašovi autosse ja sõidutasid ta Žitnaja tänava kontorisse. Seal rääkisid temaga ministeeriumi kõrged ametiisikud, kes tegid Kalašovile ettepaneku lõpetada tapatalgud maffia klannide vahel ja lisasid, et kui ta ei suuda seda saavutada, antakse ta välja Gruusiale, kus teda ootab kohtuotsus 18 aasta vangistusega. Millised muutused võib tuua kriminaalsete jõudude vahekorda Šakro noorema kodumaale naasmine pärast 7,5 aasta pikkuse karistuse kandmist Hispaania vanglas?

Teatud jõud Venemaal olevat huvitatud, et Šakro noorem lööks korra majja hasartmänguäris, sest enne Hispaaniasse minekut ja seal vahistamist juhtis seda valdkonda just tema. Nüüd on hasartmängud Moskvas illegaalsed, kuid moodustavad endiselt soliidse osa regiooni varimajandusest. Illegaalsete hasartmängudega tegelevad paljuski samad inimesed, kes neil aegadel, kui Šakro noorem oli tüüri juures, või nende mantlipärijad, oletab õiguskaitseorganite allikas. Praegu on keeruline prognoosida, kas nad kõik tunnistavad «ristiisa» tagasitulekut. Kuid paljud neist ootasid tema kojulendu, kavandades oma huvide realiseerimist Šakro autoriteeti ära kasutades. Võimalik, et kriminaalide marssali saabumisele tegid oma panuse ka jõuametkonnad, kes soovisid põrandaaluste kasiinode omanikel hapnikukraani kinni keerata. Mitme infoallika

põhjal seisab Venemaa siseministeeriumi ees strateegiline ülesanne suruda hasartmänguäri varjust välja ja panna legaalsetesse raamidesse. Ei ole välistatud, et Žitnajal toimunud vestluse käigus tehti Kalašovile mingisugune ettepanek, millest ta ei saa keelduda, arvestades, et koduses Gruusias ootab teda vangikamber, aga sissesõit Hispaaniasse on talle veel kümneks aastaks keelatud.

Šakro noorema tagasijõudmise ümber hakkasid esimestena spekuleerima ajakirjanikud, püüdes esitada tema saabumist kodumaale kui kuritegeliku maailma kuninga saabumist tapetud Vanakese Hassani järel. Kuid tegelikult teavad spetsialistid, et sellist ametikohta nagu kuritegeliku maailma kuningas ei eksisteeri: liiga kirju ja juhitamatu on sealne seltskond. Vaevalt ka Kalašov (ta on juba üle kuuekümne) tegevustest eemale jääb, sest sellise mastaabiga inimestel ei ole võimalik katkestada suhtlemist kriminaalse maailmaga. Operatiivtöötajad arvasid, et Šakro nooremat peetakse tõepoolest Vanakese Hassani järglaseks, kuid pigem hakkab ta esinema vahekohtuniku rollis, lahendades tülisid suurte kriminaalsete grupeeringute vahel.

Jõuametnike arvates oli tegelik võim Venemaa kriminaalses maailmas niinimetatud slaavi tiiva käes, keda esindasid Oleg Šiškanov (Šiškan), Vladimir Tjurin (Tjurik, kes kontrollis suurt äri Siberis), Sergei Aksjonov (Aksjon), samuti Aleksei Petrov (Petrik) käes. Lisaks seaduslikud vargad, kes ajavad oma asju kaugelt – Itaaliast, Prantsusmaalt, Kreekast ja Araabia Ühendemiraatidest, kuid omavad teatud kaalu kriminaalses maailmas. Kodumaise kriminaalse maailma liidrite etniline koosseis ei ole faktiliselt muutunud, enamik neist on endiselt Gruusiast väljarännanud, kuid siiski eristuvad kaks peamist, lepitamatut klanni – Thbilisi ja Kutaisi ühendused. Pärast kriminaalse maailma patriarhi Vanakese Hassani surnuks tulistamist 2013. aasta jaanuaris oli