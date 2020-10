Eesti Lastekirjanduse Keskuses on avatud illustraator Viive Noore isikunäitus

Lastekirjanduse keskuse kunstiekspert ja rahvusvaheliselt tunnustatud illustraator ning kuraator Viive Noor näitab keskuses oma kõige värskemat loomingut. Külastaja saab tutvuda piltidega, mis kaunistavad nii Eestis kui välismaal välja antud raamatute lehekülgi. Nagu näituse pealkiri ütleb, on tegemist jalutuskäiguga viimase kümnendi jooksul valminud teoste vahel, mis esindavad kunstniku eri loomejärke. Näha saab nii varasemaid akvarelle, näiteks Milvi Panga raamatule «Kus sa oled, päkapikk?», kui ka graafikat, mis on inspiratsiooni saanud ilukirjandusest. Väljapaneku põhirõhk on aga segatehnikas töödel, mis kuuluvad illustraatori uuema stiili näidete hulka. Seda suunda iseloomustavad illustratsioonid Tiia Toometi raamatule «Mailill ja Ülane», Itaalias ilmunud Bianca Maria Tricarico raamatule «Trummilinn» ja Tiziana Bruno sõnadeta raamatule (silent book) «Printsess Lara».

Viive Noore illustratsioon. FOTO: Eesti Lastekirjanduse Keskus

Illustraator ja lastekirjanduse keskuse välissuhete juht Ulla Saar leidis, et Noore näitus on mitmekülgne nagu lihvitud teemant: «Kohati tekitab see üle taevalaotuse sirutuva vikerkaare, kohati paneb oma mustrite ja tekstuuridega silmad virvendama, sealsamas mõjub jälle kui karge põhjamaine jää, kuhu löövad lõpuks sisse ka tumedamad, sügavamad ja öisemad toonid. Näitust võib vaatama jäädagi, iga kord avastab sealt midagi uut ja huvitavat. See on pidu kunstnikus eneses.»

Noor on õppinud moekunsti Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis, kuhu ta enda sõnul sattus õppima üsna märkamatult, sest lapsena unistas ta hoopiski maadeavastaja elukutsest. Lõputöö tegi ta graafika erialal, kus käsitles lasteraamatuillustratsiooni ja kujundust. Alates ülikooliajast on Noor järjepidevalt lasteraamatuid illustreerinud ning tema töö on pälvinud tunnustust nii kodumaal kui piiri taga. Samuti on Noor väsimatult tegelenud illustratsioonikunsti edendamisega. Ta on Tallinna illustratsioonitriennaali «Pildi jõud» ja paljude rahvusvaheliste (ränd)näituste algataja, organisaator ja kuraator.