Michelle Obama: emadusest sai minu motivaator

Mida ma tol ajal aga ei taibanud – ja ka selle lisaksin sinna kausta, kus elavad asjad, mida õpime liiga hilja – on, et poole kohaga töö, eriti kui tegu on lihtversiooniga su eelnevast täiskohaga tööst, on pisut justkui lõks. Vähemalt niimoodi kujunes minul. Tööl käisin samadel koosolekutel, kus varem, ka töökohustused jäid põhimõtteliselt samaks. Ainus vahe peitus palgas, mida tuli varasemaga võrreldes vaid poole jagu, samal ajal kui püüdsin kõik vanad kohustused kahekümnetunnisesse töönädalasse mahutada. Kui kokkusaamine venis, sõitsin kiirust ületades koju, et Malia peale korjata ja õigeks ajaks (tema rõõmsa ja hakkajana, mina higisena paanikahoo äärel) North Side'is asuva muusikastuudio Wiggleworms tundi jõuda. Mulle tundus see täiesti hulluksajava topeltsõlmena. Tundsin end süüdi, kui kodus töökõnesid võtsin. Tundsin teist süüd, kui kontoris istudes Malia võimalikule maapähkliallergiale mõtlesin. Osalise ajaga töö pidi mulle enam vabadust pakkuma, kuid see tekitas hoopis tunde, justkui teeksin kõike poolikult ning kõik mu elus seatu piirid olid hägused.