Suurepärane krimiromaan autorilt, kes hoiab oma identiteeti iga hinna eest saladuses

Tüdruk lõi vaevumärgatavalt vankuma. Sellest liigutusest piisanuks, et ujumisinstruktor tema juurde läheks, aga just instruktor oli see, kes huvilistele duširuumis valjuhäälselt Ungari veepallikoondise selle päeva treeningu üksikasjadest pajatas. Tüdruku pikad sõrmed haarasid metalltorust kinni nii tugevasti, et küüned tõmbusid valgeks. Elegantne trikoo liibus veatult tema nõtkele kehale ja rõhutas sihvakaid jalgu. Ta klammerdus metallpiirdesse ning vahtis ainiti ülevoolurenni. Kergelt kloorilõhnalisse ja uskumatult sinisesse vette langes korraga piisk punast vedelikku. Vool uhtus selle peagi minema. Vana naine ja ujumismütsiga mees poleks isegi siis midagi märganud, kui oleksid parajasti pilgu sinnapoole heitnud, kõik juhtus sedavõrd kiiresti. Tüdruk tõstis käe nina ette. Ta käeseljale kukkus veel üks piisk. Veri valgus tummise õlise veinina tema kahvatul nahal laiali. Tüdruk vahtis midagi taipamata ainiti veretilka. Ta ajas pea kuklasse ja tõstis pilgu laes olevale lambireale. Talle tundus, et valgus pimestab, see oli niivõrd ere, et ta pani käe silme ette, kartes, et silmad valguvad peast.

Ta püüdis meenutada, mida ta seal teeb, mida paganat ta just praegu ja just seal teeb, ta peaks ju hoopis teatris olema –, kuid meelde ei tulnud midagi. Ta pingutas oma aju, ent peas tantsisid vaid rõngad, säbruliste servadega laigud, need võisid olla mingid mälestused, aga selleski ei saanud kindel olla. Samuti ei taibanud ta, mis on see tume laik tema käel. Kas vihma sajab? Sees? Kõigest tilk või kaks? Täpselt tema käeseljale? Tüdruk heitis pilgu ujula peegelsiledale veele. Ta vaatas üksisilmi vett, kui kuulis äkitselt kohutavat möirgamist. See kõlas, nagu möiranuks lõvi, kellele on oda turja virutatud. Tüdruk tõstis pea ja vaatas hirmunult ringi. Vana naine oli oma kraami juba kokku pakkinud ja lappas aeglaselt Kella 8 Lehte, ujumismütsiga mees aga istus tribüünil, nägu pihkudesse peidetud. Nemad ei olnud möiret kuulnud. On nad siis kaasosalised? Kindlasti on, peavad olema, võimatu, et nad ei kuulnud möiret, millele järgnes kohe veel üks; seejärel süttisid veepinnal tulerõngad, lõbusasti lõõmates nagu mõne tsirkuseartisti käes, need tantsisklesid vee peal, kord lähenedes, kord kaugenedes; tüdruk jõllitas sõõre hirmunult ja lummatult. Kõlas järgmine möire, ent sumbus siis kiiresti ja selle asemel kostis kusagilt sügavustest kerkiv ohe. Tüdruk ei saanud aru, kes võiks küll nii sügavalt ohata ja miks. Ta on ju ujulas, Császári ujulas. Oot-oot, nii ei saanud see olla, sest… Aga mõtet lõpuni mõelda ta ei jõudnudki, samamoodi, nagu ei suutnud meenutada, mis ujula see on, sest sõõrid tantsisid tema ees üha ähvardavamalt ja kutsuvamalt. Nende pöörlemine kiirenes, möirgamine ei lakanudki enam, selle toon muutus kõrgemaks ning tüdruk tõstis käed kohkunult kõrvadele. Veniv pruunikasmust laik tema käeseljal oli vahepeal suuremaks valgunud. Veel uhtus vesi vere läbi võre minema, kuid tasapisi hakkas punane vedelik basseini kogunema. Tüdruk oli käed kõrvadele tõstnud, kui tema silmad korraga pahupidi pöördusid, sihvakat keha raputas kramp, käed langesid alla, ninast hakkas verd voolama ja ta varises maha. Kukkudes lõi ta pea vastu metallpiiret, nii et kui ta poleks juba paar sekundit varem teadvust kaotanud, siis löögi tagajärjel juhtunuks see kindlasti.