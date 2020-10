Apollo raamatukauplus avas esimese väljamüügipoe

Apollo uues väljamüügipoes on üle kahe tuhande soodushinnaga raamatu, palju erinevaid lauamänge, sadu mänguasju, DVD-sid ja CD-sid. Lisaks laiale tootevalikule on kaupluses pööratud tähelepanu moodsale ja mugavale ostukeskkonale. «Apollo kauplused on tuntud moodsa disaini poolest ning outlet-kaupluse puhul ei ole me latti alla lasknud. Outlet-kauplust on raamatusõbrad meilt juba ammu oodanud ning usun, et see võetakse väga hästi vastu», kommenteeris Apollo tegevjuht Eha Pank. «Eestis ilmub aastas pea 4000 uut raamatut ja tihti jäävad mõned head raamatud teiste varju, mistõttu nad kaovad ka kaupluse tavasortimendist. Loodame, et outlet-kauplusest leiavad need raamatud nüüd tee raamatusõprade kodudesse», lisas Pank.