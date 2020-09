VENE MAFFIA ⟩ Atentaat ristiisa Japontšikule: lask snaipripüssist, mida kasutatakse relvajõududes

Viimastel aastatel ei kuulnud laiem avalikkus Vjatšeslav Ivankovist praktiliselt midagi. Talle lähedased inimesed rääkisid, et ta keskendus lastelaste kasvatamisele, kirjutas memuaare ja lasteraamatuid. Kui talle meenutati tema möödunud elu, siis piirdus ta tavaliselt repliigiga: «Praegu on teised autoriteedid.» Ta vältis vestlusi kriminaalsetel teemadel. Nagu paljud tema vanuses inimesed, tegeles ta peamiselt oma tervise eest hoolitsemisega. Uurimise peamise versiooni järgi võis atentaat härra Ivankovile olla seotud kriminaalse konfliktiga kahe kuritegeliku klanni vahel, mida juhtisid seaduslikud vargad Aslan Usojan (Vanake Hassan) ja Tariel Muluhhov, rohkem tuntud endise perekonnanimega Oniani. Konflikti ohvriteks oli juba mitu seaduslikku varast nii ühel kui teisel pool. Seejuures kinnitavad operatiivtöötajad, et Vjatšeslav Ivankov, keda alati toetasid slaavi autoriteedid, ei jäänud sugugi neist sündmustest kõrvale ja toetas Vanakest Hassani.