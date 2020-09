«Start 5.40. Riided vastavalt olukorrale. Kaasa nuga. Aadress saatke sõnumiga. Ärge helistage»

«Jumalik märk» FOTO: Kirjastus Pilgrim

«Jumalik märk» räägib lugusid Karinist. Naisest, kes esmapilgul üsnagi rutiinsete tegevuste keskel omamoodi unenäolistesse olukordadesse satub. Olgu selleks siis esimene komandeering, seenelkäik, tervisekontroll või kontserdikülastus.

Jutustamislaadilt tundub autori pilk justkui leebelt irooniline, aga võta sa kinni, kellele see hääl üldse kuulub. Kas autorile endale või hoopiski survestavale ühiskonnale, kes novellikogu peategelasele justkui igal sammul püüab mõista anda, et ootab temalt pisut enam, kui tal pakkuda on.

«Kas üksindus ja üksiolek on sünonüümid? Sümboliseerivad need suur vabadust või moodsa ühiskonna hirme? Tõlgendusruumi jagub ja see ongi sümpaatne, sest tõenäoliselt leiab iga lugeja eneses killukese peategelast,» ütleb raamatu autor Ester Urbala oma esimese novellikogu kohta.

Ester Urbala. FOTO: Külli Mägi.

Loe katkendit Ester Urbala novellikogust: «Jumalik märk»:

Karin ärkab kuue paiku ja keerab raadio lahti. Kohe pärast ilmateadet on otse-eetri intervjuu rõõmsalt hingeldava naisterahvaga, kes raporteerib imelisest ja energiat puhastavast zen-hommikust seenemetsas. Ausõna, olen üksi, kihistab ta meessaatejuhi mitmemõttelise küsimuse peale, ja viib jutu rikkalikule seenesaagile. Saade lõpeb üleskutsega, et sõitku nüüd kõik seenele või mingu metsa. Karin peab sellist soovitust magedaks. Pealegi on ta saatejuhi peale pahane – niimoodi avalikult rahvusringhäälingu eetris flirtida. Tõesti mage. Ta keerab raadio kinni.

Ja järsku haarab seenepalavik kõiki – nagu salakaval viirus. Kontor jookseb poolest päevast tühjaks. Nuga. Korv. Kummikud. Autodesse poetakse enamjaolt paarikaupa, suund linnast välja. Karin jääb ületunde tegema. Nagu ikka. Tema on paaritu.

Neljapäeva hommikul ärkab ta varem. Tõmbab jalga teksad, mis on natuke liiga ümber. Ta kontrollib, kas midagi on ehk taskusse jäänud. Kahjuks ei ole, nii et see on ikkagi puhasmass, mis niimoodi pungitab. Karin jätab nööbi ja väikese jupikese tõmblukust lahti. Paneb selga kootud džempri ning seob juuste ümber hinnalise siidisalli. Haarab ühte kätte kummikud ja teise korvi. Kell on 5.50.

Draamateatri-külgne taksopeatus on üks vähestest, mis veel järele on jäänud. Kõik teised on ühisjagamises. Jagatakse autosid, kortereid, tõenäoliselt ka mehi ja naisi, aga selles vallas Karinil kogemused puuduvad. Kuigi teoreetiliselt võiks see talle huvi pakkuda.

Kohal on vaid üks auto, valge Volkswagen Golf. Karin läheneb sellele tagantpoolt ja kirjutab numbri üles. Igaks juhuks. Siis koputab ta aknale. Esialgu arglikult. Ega täpselt ju ei tea, on see ikka takso. Teine koputus on juba nõudlikum. Aken keritakse alla. Pahur mees lihapirukaga. Karin neelatab ja naeratab korraga.

«Tere varahommikust!»

«Mis vaja?»

«Sõidaks veidi.»

«Istuge sisse ja öelge aadress, mis te kekutate,» topib mees piruka suhu.

Karin istub kärmelt tagaistmele.