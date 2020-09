Steve Jobsi elulooraamatu kirjutanud Walter Isaacson: Jobs oli ehmatavalt järjekindel mees

Järjekindel mees

«Kuigi olin keeldunud tema elulugu kirjutamast, suhtlesime siiski aeg-ajalt. Mingil ajal kirjutasin talle e-kirja, küsides, kas on tõsi (mu tütar oli seda mulle rääkinud), et Apple’i logo on auavaldus briti arvutipioneerile Alan Turingile, kes sõja ajal murdis Saksamaa salajasi koode ja sooritas enesetapu, hammustades tsüaniidiga mürgitatud õuna. Jobs vastas, et ta oleks tahtnud selle peale tulla, aga nii see ei olnud. Seejärel algas meie kirjavahetus Apple’i algusaegade üle ja ma avastasin eneselegi ootamatult, et kogun selle teema kohta materjali – juhuks, kui säärase raamatu kunagi kirjutada otsustan. Kui mu Einsteini-biograafia avaldati, tuli Jobs Palo Altosse raamatu esitlusele ja viis mu kõrvale, vihjates taas, et temast saaks hea raamatu,» meenutab autor.

Jobsi järjekindlus jahmatas Walter Isaacsoni. Ta oli avalikkusele tuntud kui äärmiselt endassetõmbunud inimene ja tal polnud põhjust arvata, et ta on tema raamatuid lugenud. «Vastasin taas, et ehk kunagi hiljem,» räägib ta. «Ent 2009. aastal ütles tema abikaasa Laurene Powell otse: «Kui sa Steve’ist üldse kirjutada kavatsed, siis tee seda nüüd.» Jobs oli olnud teist korda haiguspuhkusel. Tunnistasin Laurenile, et kui Jobs selle mõtte esimest korda välja käis, ei teadnud ma tema haigusest midagi. Laurene vastas, et seda ei teadnud peaaegu mitte keegi. Ta selgitas, et Steve oli helistanud mulle vahetult enne vähioperatsiooni ja hoidis seda ikka veel saladuses,» räägib ta.