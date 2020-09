Teaduslik katse: mida rohkem pilte juturaamatutes, seda raskem on lastel õppida

Värvilistel piltidel, mis on loodud noorte lugejate motiveerimiseks, võib olla hoopis vastupidine mõju. Nimelt leidsid Ameerika teadlased, et need juhivad noorte tähelepanu tekstilt pigem eemale.

«Kõrvalised pildid juhivad lugeja pilgu tekstist eemale, häirides keskendumist, mis on vajalik loo mõistmiseks,» ütles psühholoog ja uuringu üks autor Anna Fisher, kelle sõnul on lugema õppimine paljude laste jaoks niigi raske töö.

Teadlased jälgisid silmajälgija abil, mitu korda iga õpilane oma pilgu tekstilt eemale piltidele nihutas. Katse käigus selgus, et laste pilk rändas raamatu lihtsustatud pooles vähem ja nad mõistsid seetõttu loetut paremini. Sellest tulenevalt on Dr Fisher ja tema kolleegid soovitanud autoritel, illustraatoritel ja kirjastajatel kaaluda lugejate jaoks häirivate ja tarbetute piltide eemaldamist õppematerjalidest.

«Siiski ei tasu arvata, et tegemist on hõbekuuliga, mis lahendab kõik väljakutsed, mis lugema õppides teele ette tulevad,» hoiatas dr Fisher ja lisas: «Kuid kui suudame astuda samme, mis muudavad lugema õppimise kasvõi natuke lihtsamaks, siis on see juba suur võit.»