Tihemetsa metskonna ajalugu raiuti raamatusse

«Teist sellist väärikat metskonda Eestis praegu ei ole,» rõhutas Luua Metsanduskooli direktor Haana Zuba-Reinsalu. «Tihemetsa metskond on Eesti kõige vanem järjepidevalt tegutsenud metskond – poole sajandipikkusest ajaloost on metskond olnud metsandushariduse praktikabaasiks, kus kutseharidust omandavad tulevased metsamehed on saanud oskusi lihvida. Luua Metsanduskoolil on metsandushariduse lipulaevana suur tänu- ja vastutustunne, et need ajaloolised metsad on jätkuvalt heaks õppebaasiks kõigile motiveeritud tulevikutegijatele.»

Raamatu «Tihemetsa metskond läbi sajandi» koostaja Toivo Meikar rääkis, et raamatu kokkupanemine võttis aega üle aasta, kuid see oli väga huvitav aeg. «Tihemetsa puhul väärib äramärkimist see, et juba mõisa-ajal, enne metskonna moodustamist, tegeleti siin väga kõrgel tasemel metsandusega,» rääkis Meikar. Ta lisas, et näiteks oli juba 1905. aastal metsa rajatud kuivendussüsteem, üldlevinuks muutus metsade kuivendamine alles aastakümneid hiljem.

Tihemetsa metskond on tähelepanuväärne ka selle poolest, et pool sajandit on seda juhtinud isa ja poeg. Praeguse metsaülema Väino Lille isa Vassili Lill oli Tihemetsa metsaülem aastatel 1950-1985, tema ameti võttis üle poeg. Väino Lill ise ütles, et selline side loob isikliku suhte metskonnas toimuvaga. «On kummastav, et praegu raiun metsi, mille kunagi istutas mu isa. Aga see ongi metsa eluring,» rääkis metsaülem.

Raamatu koostaja Toivo Meikar raamatuid signeerimas. FOTO: Luua metsanduskool