«Da Vinci koodi» autor: kirjastaja sõnul tulevad minu eksnaise süüdistused raamatumüügile vaid kasuks

Ajakirjale The Sunday Times antud intervjuus rääkis mees: «Helistasin oma kirjastajale ja ütlesin, et mul on nii kahju ning loodan, et see ei mõjuta müüki. Tema vastus sellele oli järgmine: «Kas sa teed nalja? Kõik arvavad, et oled maailma kõige igavam kutt. Mitmed afäärid ilusate naistega... Lõpuks ometi on lugu!»