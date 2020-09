Efektne vaatepilt: tänavakunstnik katab majade fassaade elanike lemmikraamatutega

Jan Is De Mani ehk ühed kõige populaarsemad tööd on majadele maalitud raamaturiiulid. Miks? Nimelt pole tegemist lihtsalt kaunite ruumiliste piltidega, vaid sinna «asetatud» raamatud on majaelanike enda poolt välja pakutud. See väike detail muudab fassaadile tehtava teose kordades personaalsemaks.