TSITAADID ⟩ Carmen Pritson-Tamme: sind ei loodud selleks, et oleksid kellegi jalamatt

Saatejuht ja motivatsioonikõneleja Carmen Pritson-Tamme raamat «Manifesto» on autori sõnul mõeldud inimestele iseenda raamatu loomiseks. Carmen on öelnud, et raamat aitab lähemale jõuda nendele eesmärkidele, millest oled ehk juba ammu unistanud, aga pole mingil põhjusel saavutanud. Tegemist on justkui isikliku arengukalendriga.