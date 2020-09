KÕIK ON PEAS KINNI ⟩ Dale Carnegie 7 mõtlemapanevat tsitaati kritiseerimise kohta

Siin on raamatust mõned mõtlemapanevad tsitaadid kritiseerimise kohta.

Kirjanik ja filosoof Elbert Hubbard on öelnud: «Iga inimene on vähemalt viis minutit igast päevast täielik lambapea. Tarkus seisneb oskuses seda viie minuti piiri mitte ületada. Tühine inimene võib iga tema suunas tehtud kriitilise märkuse tõttu raevu minna, kuid tark inimene püüab innukalt õppida sõnadest, millega teda on arvustatud või noomitud. Tark inimene püüab õppida neilt, kes tema mõtteid vaidlustavad.»