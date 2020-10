JÄRELVAADATAV ⟩ Kaire Vilgats ja Dagmar Oja esitlesid avameelset raamatut volüümikate naiste elust ning enese väärtustamisest

Kaks naist, Kaire ja Dagmar on üle Eesti kuulsad särtsakad bäkilauljad, volüümikate kehadega hellahingelised naised ja andunud emad, kes on oma naiseliku olemuse ja kaaluka keha aktsepteerimise teekonnal omandanud meedia abil omamoodi ikooni tähenduse. See on avameelne lugu kahe silmapaistvalt andeka suure tüdruku eneseotsingutest muusikas ja igapäevaelus.