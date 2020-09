NÄDALA RAAMAT ⟩ Teos, mis täidab olulise lünga eestikeelsete olümpiaraamatute loetelus

Sel suvel möödus täpselt sajand olümpiamängudest, mis olid Eestile väga erilised. Need olid esimesed suurvõistlused, kus Eesti riik võistles oma lipu all. Esimesed, kus Eesti sportlased võtsid olümpiavõidu ning kus kinnistasid oma väikese uue riigi kogu suure muutunud maailma kaardile. Nüüd on need mängud parima traditsiooni kohaselt jõudnud ka üksikasjaliselt kaante vahele.